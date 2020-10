iPhone 12, caricabatterie non incluso: le frecciatine di Samsung e Xiaomi (Di sabato 17 ottobre 2020) Il nuovo iPhone 12 non avrà il caricabatterie incluso nella confezione. Samsung e Xiaomi non hanno perso l’occasione di lanciare una frecciatina ad Apple Qualche giorno fa, Apple ha tenuto il tradizionale evento annuale di presentazione dei nuovi prodotti. Grande protagonista della serata, ovviamente, è stato l’iPhone 12. Presentato nelle 4 versioni Mini, 12, Pro … L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 17 ottobre 2020) Il nuovo12 non avrà ilnella confezione.non hanno perso l’occasione di lanciare una frecciatina ad Apple Qualche giorno fa, Apple ha tenuto il tradizionale evento annuale di presentazione dei nuovi prodotti. Grande protagonista della serata, ovviamente, è stato l’12. Presentato nelle 4 versioni Mini, 12, Pro … L'articolo proviene da Inews.it.

AppleRTweet : RT @ErmannoKilgore: #Stevejobs una cazzata del genere non l’avrebbe è mai fatta, perdono clienti, vabbè che noi clienti Apple siamo fedeli… - ErmannoKilgore : #Stevejobs una cazzata del genere non l’avrebbe è mai fatta, perdono clienti, vabbè che noi clienti Apple siamo fe… - PHONETHRONE2012 : Apple toglie e taglia: le cuffie e il caricabatterie ora costano meno - PatosNokia : iPhone 12: Samsung e Xiaomi prendono in giro Apple per il caricabatterie - likenewiphone : ???????????? ?? ???????? ???????????????????????????? ???????? ???????????????? ???? ???????????????????? ? iPhone 8 Plus ? Caricabatterie ? Cavo USB > Lightning… -