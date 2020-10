Ida Platano di Uomini e Donne dimentica Riccardo con un nuovo amore (Di sabato 17 ottobre 2020) Ida Platano di Uomini e Donne ha definitivamente dimenticato Riccardo grazie ad un nuovo amore, scopriamo insieme chi è l’uomo del mistero. foto facebookSono state una delle coppie più longeve di Uomini e Donne, si sono lasciati e ripresi due volte, ma sembra proprio che il loro amore sia giunto definitivamente al capolinea, quello che però non tutti sanno è che pare proprio che la dama abbia ritrovato l’amore. Non ci sono notizie certe a riguardo, ma sembra proprio che il cuore la parrucchiera che ha anche partecipato a Temptation Island abbia ricominciato a battere per un nuovo uomo lontano dalla televisione. “Ci abbiamo ... Leggi su chenews (Di sabato 17 ottobre 2020) Idadiha definitivamentetograzie ad un, scopriamo insieme chi è l’uomo del mistero. foto facebookSono state una delle coppie più longeve di, si sono lasciati e ripresi due volte, ma sembra proprio che il lorosia giunto definitivamente al capolinea, quello che però non tutti sanno è che pare proprio che la dama abbia ritrovato l’. Non ci sono notizie certe a riguardo, ma sembra proprio che il cuore la parrucchiera che ha anche partecipato a Temptation Island abbia ricominciato a battere per unuomo lontano dalla televisione. “Ci abbiamo ...

infoitcultura : Trono Over Uomini e Donne: arriva una segnalazione su Ida Platano - infoitcultura : Ida Platano ha ritrovato l’amore, game over con Riccardo dopo Uomini e Donne: “Ha 45 anni e….” - zazoomblog : Ida Platano ha un nuovo compagno Segnalazione diretta per l’ex di Uomini e Donne - #Platano #nuovo #compagno - Ilvostropensie1 : Ida Platano finalmente (forse) ha trovato un nuovo amore.. #uominiedonne #gossip #trash - Ileniasa25 : RT @Ri_Ghetto: FERMI TUTTI ATTENZIONE -