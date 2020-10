I segni zodiacali più egoisti a letto

Leggi su gqitalia

(Di sabato 17 ottobre 2020) Partiamo con una notizia rassicurante. Non esiste un segno a cui non interessi la dimensione dell'eros. Solo, alcuni la vivono in modo meno generoso. Ipiù, quindi, non peccano in ignoranza o incapacità, ma tendono concentrarsi, anche inconsapevolmente su loro stessi. Pensare a se stessi è giusto, ma farlo lasciando la/il partner a bocca asciutta non va bene. Fare sesso è un sottile gioco di equilibrismo tra il dare e avere reciproco: io penso a te, ma anche tu ti occupi di me. Altrimenti passa la poesia e anche la voglia di stare insieme tra le lenzuola. Per giocare d'anticipo ed evitarsi in piccola parte alcune delusioni, può essere utile sapere il segno zodiacale dell'altro.. Quali sono ipiù ...