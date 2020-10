DIRETTA Crotone-Juventus 1-2, Serie A calcio LIVE: rete in fuorigioco di Morata! (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 74′ fuorigioco di Morata che aveva segnato davanti al portiere. 72′ Fuori Pereira e Vulic, dentro Rispoli e Siligardi per il Crotone. 70′ Juventus che ora trova difficoltà a fare il pressing in 10 uomini. 68′ Fuori Kulusevski e Arthur, dentro Bernardeschi e Rabiot per la Juventus. 66′ Giallo per Reca che stende Cuadrado a centrocampo. 64′ La Juventus si mette con il 4-4-1 per questo finale di partita. 62′ Palo! di Morata che di testa trova la base interna del palo. 60′ ROSSO per Chiesa che per l’arbitro è intervenuto con il piede a martello. 58′ Punizione di Messias che finisce fuori senza trovare compagni. 56′ Fuori Portanova e dentro Cuadrado per ... Leggi su oasport (Di sabato 17 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA74′di Morata che aveva segnato davanti al portiere. 72′ Fuori Pereira e Vulic, dentro Rispoli e Siligardi per il. 70′che ora trova difficoltà a fare il pressing in 10 uomini. 68′ Fuori Kulusevski e Arthur, dentro Bernardeschi e Rabiot per la. 66′ Giallo per Reca che stende Cuadrado a centrocampo. 64′ Lasi mette con il 4-4-1 per questo finale di partita. 62′ Palo! di Morata che di testa trova la base interna del palo. 60′ ROSSO per Chiesa che per l’arbitro è intervenuto con il piede a martello. 58′ Punizione di Messias che finisce fuori senza trovare compagni. 56′ Fuori Portanova e dentro Cuadrado per ...

