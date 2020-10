Covid in Campania | De Luca aumenta gli autobus | in strada altri 60 mezzi

(Di sabato 17 ottobre 2020) La Regione, d'intesa con l'unità di crisi, è impegnata, si legge in una nota, «a potenziare e garantire il servizio di trasporto pubblico in condizioni di...

borghi_claudio : Chi va a commentare 'scuole chiuse a Napoli' sotto gli articoli di Fanpage? (Questa la capiscono solo gli under 18)… - lucatelese : La chiusura delle scuole in Campania è una buffonata, se si guardano i dati dei contagiati nelle classi 0,075% st… - repubblica : Covid Campania, i presidi a De Luca: 'Chiudere le scuole è una sconfitta, pagano i ragazzi più fragili' - italmud : RT @MinistroEconom1: Il Governatore De Luca, preoccupato dalla gestione dell'emergenza Covid, ha chiuso le scuole e le università della Cam… - EmilianoAlchidi : RT @MinistroEconom1: Il Governatore De Luca, preoccupato dalla gestione dell'emergenza Covid, ha chiuso le scuole e le università della Cam… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

Regione Campania

E’ previsto tra domani e lunedì il varo del nuovo dpcm anti-Covid, al centro di un lungo vertice notturno ... Da stasera in Lombardia pub e ristoranti chiudono alle 24. In Campania consentite da oggi ...Con una nota il sovrintendente per l’emergenza Covid dell’ASL Salerno ... il 5 ottobre scorso la Direzione Generale per la Tutela della Salute della Regione Campania disponeva la limitazione o la ...