Coronavirus, prime indiscrezioni sul Dpcm: ecco chi dovrà chiudere (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo alcune fonti citate dall’agenzia di stampa nazionale Ansa niente “chiusura” per parrucchieri e centri estetici, mentre è ancora in corso di valutazione il caso delle palestre. In arrivo nel Dpcm una nuova stretta allo sport, con allo studio varie misure per contrastare l’emergenza Coronavirus. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA … L'articolo Coronavirus, prime indiscrezioni sul Dpcm: ecco chi dovrà chiudere è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 17 ottobre 2020) Secondo alcune fonti citate dall’agenzia di stampa nazionale Ansa niente “chiusura” per parrucchieri e centri estetici, mentre è ancora in corso di valutazione il caso delle palestre. In arrivo neluna nuova stretta allo sport, con allo studio varie misure per contrastare l’emergenza. Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA … L'articolosulchi dovràè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Corriere : Coronavirus e vaccino Pfizer: quando arriveranno le prime dosi e per chi saranno - Italia_Notizie : Coronavirus e vaccino Pfizer: quando arriveranno le prime dosi e per chi saranno - R9Mancini : RT @paoloigna1: Dire chiaramente le cose come stanno, al momento è una richiesta non una data certa e per questo inverno non se ne parla co… - paoloigna1 : Dire chiaramente le cose come stanno, al momento è una richiesta non una data certa e per questo inverno non se ne… - MircoScatizzi : RT @Corriere: Coronavirus e vaccino Pfizer: quando arriveranno le prime dosi e per chi saranno -