Cecchinato-Petrovic | Semifinale ATP Sardegna 2020 oggi | orario | tv | programma | streaming

Continua l'ottimo momento di Marco Cecchinato nell'ATP di Sardegna. Il siciliano affronta il sorprendente serbo Danilo Petrovic all'interno di un percorso iniziato ben prima del 250 sardo, i cui frutti si erano già visti a Roma e al Roland Garros. Cecchinato, nel corso del torneo, ha saputo disimpegnarsi molto bene: al primo turno ha salvato un match point contro Gianluca Mager, al secondo ha eliminato l'americano Tommy Paul e ai quarti, dopo essersi ritrovato sotto 5-1 nel primo set contro lo spagnolo Albert Ramos-Vinolas, lo ha rimontato e battuto per 4-6 6-1 6-1. Dall'altra parte, Petrovic ha avuto inizialmente parecchia fortuna, entrando al posto di Fabio Fognini tolto di mezzo dalla positività al coronavirus e dunque iniziando direttamente dal secondo ...

