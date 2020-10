Bologna-Sassuolo, De Zerbi: “Orgogliosi per i giocatori in Nazionale, partita importantissima” (Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Bologna-Sassuolo, match della quarta giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore neroverde ha spiegato le difficoltà del derby del Dall’Ara: “Affrontiamo la squadra che ha avuto più coraggio negli ultimi anni insieme all’Atalanta – spiega – Lo scorso anno si sono salvati con un gran girone di ritorno e lo scorso anno ci sono arrivati appena dietro. Noi siamo pronti a combattere, un risultato positivo sarebbe importante per la classifica.” Il Sassuolo deve anche abituarsi a preparare le partite in pochi giorni, con i giocatori impegnati nelle Nazionali: “Sono cose che ci rendono orgogliosi, Caputo e Berardi hanno anche trovato il gol ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Il tecnico delRoberto Deha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, match della quarta giornata della Serie A 2020/2021. L’allenatore neroverde ha spiegato le difficoltà del derby del Dall’Ara: “Affrontiamo la squadra che ha avuto più coraggio negli ultimi anni insieme all’Atalanta – spiega – Lo scorso anno si sono salvati con un gran girone di ritorno e lo scorso anno ci sono arrivati appena dietro. Noi siamo pronti a combattere, un risultato positivo sarebbe importante per la classifica.” Ildeve anche abituarsi a preparare le partite in pochi giorni, con iimpegnati nelle Nazionali: “Sono cose che ci rendono orgogliosi, Caputo e Berardi hanno anche trovato il gol ...

