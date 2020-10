Barcellona, Bartomeu chiede ai giocatori di ridursi gli stipendi del 30% (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi in casa Barcellona, la crepa tra società e giocatori non fa altro che aprirsi ulteriormente. Il presidente Josep Bartomeu ha infatti spiegato che il club sta attraversando una grave crisi economica a causa della mancanza di entrate, specialmente per via dell’assenza di pubblico e dal calo delle vendite negli store ufficiali, ed ha chiesto ai giocatori della prima squadra, ma anche a quelli del Barça B e alla dirigenza di ridursi gli stipendi del 30%. Ovviamente i diretti interessati non hanno apprezzato questa richiesta e, secondo quanto riportato dall’emittente RAC1, hanno spedito un burofax dove affermano che non accetteranno la proposta. Come se non bastasse, quattro giocatori del Barça B hanno ... Leggi su sportface (Di sabato 17 ottobre 2020) Dopo quanto accaduto negli ultimi mesi in casa, la crepa tra società enon fa altro che aprirsi ulteriormente. Il presidente Josepha infatti spiegato che il club sta attraversando una grave crisi economica a causa della mancanza di entrate, specialmente per via dell’assenza di pubblico e dal calo delle vendite negli store ufficiali, ed ha chiesto aidella prima squadra, ma anche a quelli del Barça B e alla dirigenza diglidel 30%. Ovviamente i diretti interessati non hanno apprezzato questa richiesta e, secondo quanto riportato dall’emittente RAC1, hanno spedito un burofax dove affermano che non accetteranno la proposta. Come se non bastasse, quattrodel Barça B hanno ...

