Whirlpool Napoli, iniziative a sostegno dei lavoratori. Incontri con il leader dei braccianti Soumahoro e Insinna (Rai) (Di venerdì 16 ottobre 2020) Partirà a breve, nella sala sociale dello stabilimento della Whirlpool di Napoli, l'incontro tra i lavoratori dell'azienda, il sindacalista Aboubakar Soumahoro, leader del movimento per i diritti dei braccianti, e il presentatore Rai Flavio Insinna. Soumahoro e Insinna porteranno sostegno alla causa dei dipendenti della fabbrica la cui chiusura è prevista per il prossimo 31 ottobre, secondo quanto deciso dalla multinazionale americana. Permane lo stato di agitazione in tutti gli stabilimenti italiani dell'azienda, che sfocerà nello sciopero dei lavoratori di Whirlpool il 22 ottobre, in concomitanza del tavolo convocato dal Mise per cercare una ...

