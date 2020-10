Ultime Notizie Roma del 16-10-2020 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 16 ottobre 2020)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus apertura Franceschini chiesto a Conte un vertice per nuove misure l’incontro dovrebbe essere programmato a breve per decidere Senza indugio nuove misure nazionali per contenere il contagio ovviamente d’Intesa con le regioni ha detto il ministro per i Beni Culturali capo delegazione PD al governo per l’istituto superiore della sanità l’epidemia si trova in una fase acuta Arcuri parla di regioni che non hanno attivato il 1600 posti di intensiva boccia su scuola lavoro è opportuno collaborare speranza nessuna misura già assunta Vieni mattoni pieni in Abruzzo 5 regioni verso la saturazione si avvicinano alla sottrazione della capacità massima aggiuntiva Monte Marche Campania Toscana e Sardegna le altre ...