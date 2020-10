Test | dov’è la Frida Kahlo senza sopracciglia? hai 15 secondi

Leggi su chedonna

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Ecco ildi osservazione visiva postato da un museo Messicano per appassionare il web e non solo. Il motivo di questa pubblicazione non è affatto scontato. Tenere la vista e l’osservazione allenati è molto importante perchè potenzia le nostre abilità analitiche. Notare i dettagli, anche quelli piccoli o inutili permette di interpretare in modo … L'articolo: dov’è la? hai 15è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it