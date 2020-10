Temptation island, Carlotta crolla per Nello: “Se non ci penso io, chi pensa a me?!?” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Carlotta Dell’Isola ha commosso il web con il suo crollo emotivo avuto alla quinta puntata di Temptation island 2020, andata in onda nella serata dello scorso 14 ottobre su Canale 5, per i video “infedeli” di cui è protagonista Nello Sorrentino e a cui ha assistito al suo quinto ed ultimo falò prima della resa dei conti della coppia. La biondissima Carlotta, una volta chiamata al falò finale dalla conduttrice Alessia Marcuzzi si è detta profondamente delusa per i continui avvicinamenti di Nello alla single Benedetta, a cui il giovane ha chiesto in particolare di poterla raggiungere su Instagram. La Dell’Isola è esplosa in un pianto liberatorio dinanzi alle immagini di Nello e Benedetta, soprattutto quando ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 16 ottobre 2020)Dell’Isola ha commosso il web con il suo crollo emotivo avuto alla quinta puntata di2020, andata in onda nella serata dello scorso 14 ottobre su Canale 5, per i video “infedeli” di cui è protagonistaSorrentino e a cui ha assistito al suo quinto ed ultimo falò prima della resa dei conti della coppia. La biondissima, una volta chiamata al falò finale dalla conduttrice Alessia Marcuzzi si è detta profondamente delusa per i continui avvicinamenti dialla single Benedetta, a cui il giovane ha chiesto in particolare di poterla raggiungere su Instagram. La Dell’Isola è esplosa in un pianto liberatorio dinanzi alle immagini die Benedetta, soprattutto quando ...

