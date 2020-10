Star Trek: Discovery 3x01, recensione: un futuro “bruciato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) recensione di di Star Trek: Discovery 3x01: That Hope Is You è il primo episodio della terza stagione disponibile su Netflix che porta la serie in nuove direzioni. A più di un anno dal drammatico finale della seconda stagione, la recensione di Star Trek: Discovery 3x01 ci segnala che siamo nuovamente a stretto contatto con la serie che, nel 2017, ha segnato il ritorno sul piccolo schermo (CBS All Access negli Stati Uniti, Netflix nel resto del mondo) del franchise ideato da Gene Roddenberry. Un ritorno inizialmente faticoso, a causa della componente prequel che già in precedenza aveva indebolito il versante catodico dell'universo Trekkiano, senza dimenticare la presunta ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 16 ottobre 2020)di di: That Hope Is You è il primo episodio della terza stagione disponibile su Netflix che porta la serie in nuove direzioni. A più di un anno dal drammatico finale della seconda stagione, ladici segnala che siamo nuovamente a stretto contatto con la serie che, nel 2017, ha segnato il ritorno sul piccolo schermo (CBS All Access negli Stati Uniti, Netflix nel resto del mondo) del franchise ideato da Gene Roddenberry. Un ritorno inizialmente faticoso, a causa della componente prequel che già in precedenza aveva indebolito il versante catodico dell'universokiano, senza dimenticare la presunta ...

clikservernet : Star Trek: Discovery 3×01, recensione: un futuro “bruciato” - GQitalia : Stasera non prendere impegni - and_mic : Forse vi siete distratti, nessuno ne scrive, ma Star Trek Discovery s03e01 é online... - shabrwng : novo episodio de star trek discovery amooooooooo - EmilyPennimans : Not to be dramatic ma ancora non è uscito l'episodio di Star Trek Disco che doveva uscire oggi pronto Netflix?? -