Setti | «Va bene fare qualche tampone in più | ma i calciatori devono essere più responsabili»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport dedica uno speciale al Verona. C’è anche un’intervista al presidente, Maurizio. Parla del campionato in corso e del rischio Covid. «Il rischio di rallentamenti c’è. Non si sa se finirà e come. Vorrei che la gente capisse che il calcio è un’industria. Non prendete come modello i giocatori che guadagnano milioni di euro all’anno. Prendete come modello i dipendenti che percepiscono stipendi “normali”, come succede in tutte le aziende. Il rischio della cassa integrazione per queste figure è concreto e si rischierebbe il default. E lo dico rivolgendomi ai giocatori e ai procuratori che ogni tanto credono di vivere in un limbo e lo dico anche al Governo perché ho l’impressione che il calcio venga visto come hobby». Sul protocollo. «Credo ...