Roma L’odissea di una 97enne sana che non riesce a uscire da una casa di cura dichiarata ‘cluster Covid’ I parenti | «Ridateci nostra nonna»

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Si può essere costretti a restare in unadianche se si è guariti, rischiando oltretutto di ammalarsi di Covid alla veneranda età di 97 anni? Ebbene sì. L’assurda vicenda succede a, in una struttura privata, Villa Maria Immacolata, ricadente nella Asl3. La donna, la signora Emanuela, viene ricoverata nelladiad agosto, dopo una degenza all’ospedale San Camillo, dove ha effettuato un intervento a seguito di una frattura cervicale. Qui deve fare riabilitazione prima di tornare a. Le dimissioni vengono fissate per il 25 settembre. Ma il giorno prima, il 24, l’amministrazione delladicontatta i familiari della donna per informarli che le ...