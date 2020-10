Omicidio Pamela Mastropietro, confermato l’ergastolo a Oseghale (Di venerdì 16 ottobre 2020) Omicidio Pamela Mastropietro, Oseghale condannato all’ergastolo. Concluso il processo in Corte d’assise d’appello. MACERATA – Torna in aula il caso legato all’Omicidio di Pamela Mastropietro, la giovane di Macerata brutalmente uccisa e fatta a pezzi. In secondo grado è stata confermato l’ergastolo a Oseghale. Omicidio Pamela Mastropietro, la sentenza di secondo grado La Corte d’assise d’appello ha confermato la sentenza di primo grado. Ergastolo per Oseghale con isolamento diurno. Possibile un ricorso in Cassazione. Omicidio Pamela ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 16 ottobre 2020)condannato all’ergastolo. Concluso il processo in Corte d’assise d’appello. MACERATA – Torna in aula il caso legato all’di, la giovane di Macerata brutalmente uccisa e fatta a pezzi. In secondo grado è statal’ergastolo a, la sentenza di secondo grado La Corte d’assise d’appello hala sentenza di primo grado. Ergastolo percon isolamento diurno. Possibile un ricorso in Cassazione....

