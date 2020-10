Nudi, Giuseppe Cruciani racconta “il sesso degli italiani” in un libro. Ed è subito Guida Michelin della copula (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nerchia, i pompini, l’anal&l’oral, lo squirting, le escort, i bordelli, “i malati di figa”. Straborda di sesso, copule, ammassi di corpi, fluidi, liquidi, umori dell’umano vivere e pulsare, oltre le 472 pagine, Nudi (La Nave di Teseo), il memoir socio-antropologico di Giuseppe Cruciani. I “zanzarosi” capiranno al volo “di che stiamo parlando”. Perché è dentro al contenitore giubilante dadaista di Radio24 che questa raccolta di testimonianze reali nasce, si sviluppa e si accoppia con il titillare delle fantasie più zozze dell’ascoltatore della cosiddetta radio di Confindustria, assurta a boudoir di un eros recondito, spintissimo, vivo e sporcaccione confessato in diretta. Intanto la struttura del tomo è quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) La nerchia, i pompini, l’anal&l’oral, lo squirting, le escort, i bordelli, “i malati di figa”. Straborda di, copule, ammassi di corpi, fluidi, liquidi, umori dell’umano vivere e pulsare, oltre le 472 pagine,(La Nave di Teseo), il memoir socio-antropologico di. I “zanzarosi” capiranno al volo “di che stiamo parlando”. Perché è dentro al contenitore giubilante dadaista di Radio24 che questa raccolta di testimonianze reali nasce, si sviluppa e si accoppia con il titillare delle fantasie più zozze dell’ascoltatorecosiddetta radio di Confindustria, assurta a boudoir di un eros recondito, spintissimo, vivo e sporcaccione confessato in diretta. Intanto la struttura del tomo è quella ...

