LIVE MotoGP, GP Aragon 2020 in DIRETTA: Vinales al comando della FP1, Morbidelli 3° e Dovizioso nelle retrovie (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54: Vinales abbatte per primo il muro dell’1’50”, portandosi in vetta con il crono di 1’49″866 a precedere Quartararo di 0″547 e Morbidelli di 0″567. Grande tempo di Maverick, con una soft sull’anteriore e una media sul posteriore. Gomme nuove per lui. 10.52: Si migliora Mir con la Suzuki, rientrando nella top-6 (sesto), con il crono di 1’51″004 a 0″571. 10.50: Ancora veloce Vinales in 1’50″510 Vinales a circa un decimo dalla miglior prestazione di Morbidelli, ma attenzione a Quartararo che sta segnando intertempi record, non migliorando però il riscontro di “Morbido” (1’50″694). 10.49: Vinales ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 ottobre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.54:abbatte per primo il muro dell’1’50”, portandosi in vetta con il crono di 1’49″866 a precedere Quartararo di 0″547 edi 0″567. Grande tempo di Maverick, con una soft sull’anteriore e una media sul posteriore. Gomme nuove per lui. 10.52: Si migliora Mir con la Suzuki, rientrando nella top-6 (sesto), con il crono di 1’51″004 a 0″571. 10.50: Ancora velocein 1’50″510a circa un decimo dalla miglior prestazione di, ma attenzione a Quartararo che sta segnando intertempi record, non migliorando però il riscontro di “Morbido” (1’50″694). 10.49:...

SkySportMotoGP : ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ?… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso vuol trovare la quadra nella FP1 inizio ritardato alle 10.25 per i… - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Aragon 2020 in DIRETTA: Dovizioso vuol trovare la quadra nella FP1 inizio ritardato alle 10.25 per i… - SabriYellow46 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… - GabryIonesc2 : RT @SkySportMotoGP: ?? SPOSTATO IL VIA DELLE FP1 #MotoGP ?? ?? Inizio alle 10.25 per il troppo freddo all'@AragonMotorLand Il LIVE ? https://… -