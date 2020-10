Il passo lento delle Regioni sulle terapie intensive. Piemonte, Campania e Lombardia in ritardo. Veneto da record: ora ne ha di più del previsto (Di venerdì 16 ottobre 2020) A che punto siamo? Le Regioni stanno aumentando i posti di terapia intensiva? Stanno utilizzando soldi messi a disposizione per l’emergenza? Rispondere non è sempre semplice, soprattutto per quanto riguarda il complicato giro dei fondi di cui nessuno sembra avere un monitoraggio in tempo reale. Per quel che concerne i posti letto in terapia intensiva – stando ai dati della struttura del commissario all’emergenza – la Regione che si è mossa meglio è la Val d’Aosta che ha raddoppiato le sue disponibilità in linea con le indicazioni del piano Arcuri. Numeri piccoli in ogni caso: da 10 posti si è saliti a 20. Si è mosso bene anche il Veneto che ha aumentato la disponibilità da 494 a 825, 331 letti in più contro i 211 previsti. Il Friuli Venezia Giulia ha oggi 55 posti in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 ottobre 2020) A che punto siamo? Lestanno aumentando i posti di terapia intensiva? Stanno utilizzando soldi messi a disposizione per l’emergenza? Rispondere non è sempre semplice, soprattutto per quanto riguarda il complicato giro dei fondi di cui nessuno sembra avere un monitoraggio in tempo reale. Per quel che concerne i posti letto in terapia intensiva – stando ai dati della struttura del commissario all’emergenza – la Regione che si è mossa meglio è la Val d’Aosta che ha raddoppiato le sue disponibilità in linea con le indicazioni del piano Arcuri. Numeri piccoli in ogni caso: da 10 posti si è saliti a 20. Si è mosso bene anche ilche ha aumentato la disponibilità da 494 a 825, 331 letti in più contro i 211 previsti. Il Friuli Venezia Giulia ha oggi 55 posti in ...

