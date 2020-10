Gp Aragon FP2 Moto2: Di Giannantonio super (Di venerdì 16 ottobre 2020) La FP2 del Gp d’Aragon della classe Moto2 parla italiano, con un accento romano. E proprio dalla capitale arriva il primatista della sessione pomeridiana, Fabio Di Giannantonio. Il “Diggia”, già veloce al mattino, si prende il primato nel turno che conta, con un crono che gli vale la testa della classifica combinata. Il portacolori della SpeedUp precede Marco Bezzecchi e Sam Lowes, leader della FP1. L’inglese di casa MarcVDS fa il castigamatti nei primi minuti, prima d’incappare in una scivolata e di cedere il testimone a Di Giannantonio. E’ comunque veloce, a confermare il grande stato di forma che abbiamo visto già nelle settimane precedenti. Al quinto posto, dietro alla sorpresa Edgar Pons, troviamo i due pretendenti al titolo mondiale, Luca Marini ed Enea ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 ottobre 2020) La FP2 del Gp d’della classeparla italiano, con un accento romano. E proprio dalla capitale arriva il primatista della sessione pomeridiana, Fabio Di. Il “Diggia”, già veloce al mattino, si prende il primato nel turno che conta, con un crono che gli vale la testa della classifica combinata. Il portacolori della SpeedUp precede Marco Bezzecchi e Sam Lowes, leader della FP1. L’inglese di casa MarcVDS fa il castigamatti nei primi minuti, prima d’incappare in una scivolata e di cedere il testimone a Di. E’ comunque veloce, a confermare il grande stato di forma che abbiamo visto già nelle settimane precedenti. Al quinto posto, dietro alla sorpresa Edgar Pons, troviamo i due pretendenti al titolo mondiale, Luca Marini ed Enea ...

FabioDiggia21 : RT @corsedimoto: MOTO2 - Fabio Di Giannantonio in evidenza nel venerdì ad Aragón. Doppietta tricolore con Marco #Bezzecchi 2°, Sam #Lowes 3… - momonga7213 : RT @gponedotcom: FP2: Di Giannantonio al comando davanti a Bezzecchi ad Aragon: Terza posizione per Lowes con Edgar Pons 4° davanti a Marin… - gponedotcom : FP2: Di Giannantonio al comando davanti a Bezzecchi ad Aragon: Terza posizione per Lowes con Edgar Pons 4° davanti… - gponedotcom : GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020 - #Moto2 #FP2 Classifica: GRAN PREMIO MICHELIN® DE ARAGON 2020 - #Moto2 #FP2 C… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp @AragonMotorLand FP2: @FabioDiggia21 davanti a @Marco12_B - -