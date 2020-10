GF Vip, le lacrime di Francesco Oppini. E mamma Alba Parietti spiega tutto (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sempre alta la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi a Francesco Oppini. Da questa mattina il figlio di Alba Parietti appare in crisi e sfiduciato tanto che è anche scoppiato a piangere. Il ragazzo ha iniziato a confidarsi con Andrea Zelletta, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah che continuano a sostenerlo e a stargli vicino. Alba Parietti sta vedendo tutto da casa e attraverso il suo profilo Instagram ha provato a fare chiarezza sul momento che sta vivendo il figlio. Vedendolo da casa in profonda crisi, Alba Parietti ha scritto un messaggio per il figlio: “Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno. Troppe perdite incolmabili, improvvise troppi ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Sempre alta la tensione all’interno della casa del Grande Fratello Vip dopo lo scherzo di Tommaso Zorzi a. Da questa mattina il figlio diappare in crisi e sfiduciato tanto che è anche scoppiato a piangere. Il ragazzo ha iniziato a confidarsi con Andrea Zelletta, Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli ed Enock Barwuah che continuano a sostenerlo e a stargli vicino.sta vedendoda casa e attraverso il suo profilo Instagram ha provato a fare chiarezza sul momento che sta vivendo il figlio. Vedendolo da casa in profonda crisi,ha scritto un messaggio per il figlio: “Il mese di ottobre è una tragedia ogni anno. Troppe perdite incolmabili, improvvise troppi ...

