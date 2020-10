Foggia e la trattativa Kluivert: il ds spiega come è andata (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Abbiamo cercato Kluivert, ma poi l’olandese ha scelto di andare al Lipsia”. A dichiararlo è Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di Retesport. “Gli avevamo proposto di giocare da noi un anno per crescere e tornare alla Roma con maggiore esperienza“, ha poi proseguito il ds giallorosso proseguendo la marcia di avvicinamento al match con i capitolini in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. “Mi aspetto una gara difficile, la Roma ha un potenziale importante. Si tratta delle classiche partite che per noi sulla carta sono proibitive ma mi piace lo spirito del Benevento. Possiamo giocarcela con tutti senza timori e con grande entusiasmo”. Il gruppo lascia soddisfatto Foggia: “Dopo la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Abbiamo cercato, ma poi l’olandese ha scelto di andare al Lipsia”. A dichiararlo è Pasquale, direttore sportivo del Benevento, ai microfoni di Retesport. “Gli avevamo proposto di giocare da noi un anno per crescere e tornare alla Roma con maggiore esperienza“, ha poi proseguito il ds giallorosso proseguendo la marcia di avvicinamento al match con i capitolini in programma domenica alle ore 20.45 allo stadio Olimpico. “Mi aspetto una gara difficile, la Roma ha un potenziale importante. Si tratta delle classiche partite che per noi sulla carta sono proibitive ma mi piace lo spirito del Benevento. Possiamo giocarcela con tutti senza timori e con grande entusiasmo”. Il gruppo lascia soddisfatto: “Dopo la ...

Ultime Notizie dalla rete : Foggia trattativa Foggia e la trattativa Kluivert: il ds spiega come è andata anteprima24.it La verifica politica si complica: Landella non cede ai Fratelli d'Italia su Amorese. Di Gioia: "Resto all'opposizione"

Difficile contemperare le richieste dei partiti e dei gruppi consiliari. I tempi per il rimpasto potrebbero dilatarsi. Di certo, non entrerà in maggioranza Leonardo Di Gioia ...

Calciomercato: nuovi acquisti in casa del Foggia

FRANCESCO LOIACONO - Il Foggia ha acquistato l’attaccante belga Jens Naessen di 29 anni svincolato dal Roeselare. Ingaggiati il difensore Gioacchino Galeotafiore 20 anni dalla Salernitana e il centroc ...

