Feticismo sessuale | cosa è davvero normale?

(Di venerdì 16 ottobre 2020) La questione se avere unsia «» o meno dovrebbe essere unadel passato. Il consenso è ciò che conta! L'anno scorso sono stato presentato a una coppia in un club di Berlino: uno schiavo e il suo padrone vestito di pelle. Lo schiavo, un uomo snello sui trent'anni con i capelli castani, si inginocchiò al guinzaglio accanto al suo padrone. Come ho appreso dopo, il suo pene era da tempo in una gabbia di metallo. Il padrone ha chiesto al suo servo di mostrarmi la prigione genitale. La vista mi ha ricordato involontariamente il canarino in gabbia Titti della serie di cartoni animati Looney Tunes. Da sei settimane, secondo lo schiavo, indossava questa gabbia e da allora non aveva più avuto un'erezione, figuriamoci un orgasmo. Sono affascinato dall'impegno ...