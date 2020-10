Disoccupato trova 35mila euro in contanti dentro a un comodino e li porta ai Carabinieri (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bellissima storia di onestà e altruismo quella che arriva dal Vicentino dove un 59enne Disoccupato ha portato i 35mila euro trovati in un comodino alle forze dell’ordine Una scoperta che lo ha fatto letteralmente sobbalzare, prima di prendere una decisione giusta senza pensarci due volte. L’ha fatta un 59enne vicentino, e la sua storia di … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 16 ottobre 2020) Bellissima storia di onestà e altruismo quella che arriva dal Vicentino dove un 59ennehato iti in unalle forze dell’ordine Una scoperta che lo ha fatto letteralmente sobbalzare, prima di prendere una decisione giusta senza pensarci due volte. L’ha fatta un 59enne vicentino, e la sua storia di … L'articolo NewNotizie.it.

