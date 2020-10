Crotone, Stroppa verso la Juventus: “Loro con tanti assenti? C’è da sgranare gli occhi a vedere chi può scendere in campo…” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giovanni Stroppa è pronto a trascinare il suo Crotone nel match di Serie A contro la Juventus valido per la quarta giornata di campionato. Alla vigilia della gara, il tecnico ha presentato il match di sabato sera nel corso della consueta conferenza stampa.Crotone-Juventus: parla Stroppacaption id="attachment 1028301" align="alignnone" width="469" Stroppa, getty images/captionSul momento della squadra, Stroppa ha commnetato: "Queste due settimane sono andate sulla falsariga delle precedenti perché i nuovi arrivati si sono allenati negli ultimi giorni e non abbiamo avuto a disposizione i nazionali, non abbiamo lavorato al completo, ma ci siamo comunque allenati bene. Mi viene da dire in questo momento di continuare a fare ciò che ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 16 ottobre 2020) Giovanniè pronto a trascinare il suonel match di Serie A contro lavalido per la quarta giornata di campionato. Alla vigilia della gara, il tecnico ha presentato il match di sabato sera nel corso della consueta conferenza stampa.: parlacaption id="attachment 1028301" align="alignnone" width="469", getty images/captionSul momento della squadra,ha commnetato: "Queste due settimane sono andate sulla falsariga delle precedenti perché i nuovi arrivati si sono allenati negli ultimi giorni e non abbiamo avuto a disposizione i nazionali, non abbiamo lavorato al completo, ma ci siamo comunque allenati bene. Mi viene da dire in questo momento di continuare a fare ciò che ...

ItaSportPress : Crotone, Stroppa verso la Juventus: 'Loro con tanti assenti? C'è da sgranare gli occhi a vedere chi può scendere in… - luciaguglielmi : Scommesse Crotone-Juventus, missione quasi impossibile per il mister Stroppa - AngoloNews2018 : Scommesse Crotone-Juventus, missione quasi impossibile per il mister Stroppa - filadelfo72 : Scommesse Crotone-Juventus, missione quasi impossibile per il mister Stroppa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Crotone-Juve, per Stroppa missione proibitiva: l'1-1 a sorpresa come tre stagioni fa è a 8,00 -