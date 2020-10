Covid, nuovo record di contagi in Germania: 7.334 casi in 24 ore (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il Covid-19 continua a diffondersi anche in Germania. Infatti l’Istituto Koch ha rilevato 7.334 positività in solamente 24 ore. Il mese di ottobre, con molte probabilità, è il peggiore dall’inizio dell’anno per quanto riguarda la diffusione di casi da Coronavirus. Infatti la situazione Covid-19 sembra peggiorare anche in paesi che si erano difesi bene dalla … L'articolo proviene da . Leggi su inews24 (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il-19 continua a diffondersi anche in. Infatti l’Istituto Koch ha rilevato 7.334 positività in solamente 24 ore. Il mese di ottobre, con molte probabilità, è il peggiore dall’inizio dell’anno per quanto riguarda la diffusione dida Coronavirus. Infatti la situazione-19 sembra peggiorare anche in paesi che si erano difesi bene dalla … L'articolo proviene da .

