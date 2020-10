Covid, cosa ci dicono davvero i numeri: cos’è cambiato rispetto a marzo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Siamo davvero in una situazione drammatica, paragonabile a quella vissuta nei mesi scorsi quando l’unica soluzione possibile era stata il lockdown per il Paese? No, non è così, nonostante qualcuno voglia farcelo credere. Cercare affinità tra la prima e la seconda ondata, piuttosto che le differenze, è diventato ormai sport comune a tante testate e opinionisti. Ma a ben guardare, i confronti con i dati lo scorso marzo, pubblicati in queste ore dal Corriere della Sera, ci dicono delle cose ben diverse. A partire dal modo con cui abbiamo imparato ad affrontare la malattia. Innanzitutto, bene chiarirlo per quanto possa sembrare scontato, il boom di positivi deve preoccupare ma va letto anche a fronte dei maggiori controlli. L’Italia delle ultime 24 ore ha registrato 8.804 nuovi casi di ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Siamoin una situazione drammatica, paragonabile a quella vissuta nei mesi scorsi quando l’unica soluzione possibile era stata il lockdown per il Paese? No, non è così, nonostante qualcuno voglia farcelo credere. Cercare affinità tra la prima e la seconda ondata, piuttosto che le differenze, è diventato ormai sport comune a tante testate e opinionisti. Ma a ben guardare, i confronti con i dati lo scorso, pubblicati in queste ore dal Corriere della Sera, cidelle cose ben diverse. A partire dal modo con cui abbiamo imparato ad affrontare la malattia. Innanzitutto, bene chiarirlo per quanto possa sembrare scontato, il boom di positivi deve preoccupare ma va letto anche a fronte dei maggiori controlli. L’Italia delle ultime 24 ore ha registrato 8.804 nuovi casi di ...

Chi di dibattito virtuale ferisce, di dibattito mortale perisce. Donald Trump, che non aveva accettato il dibattito virtuale con Joe Biden, ma che aveva poi voluto “costruirsene” uno all’ultimo moment ...

Sesso e Covid: ecco cosa si deve fare per non rischiare il contagio

Mascherina e intimità: cosa significa, per le coppie, l’applicazione dell’articolo 1 del Dpcm in cui si sottolinea che «è fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie ...

