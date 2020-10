Covid, c'è un legame tra virus e gruppo sanguigno: chi si ammala di più (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chi ha più probabilità di ammalarsi? Secondo un doppio studio condotto dalla Società americana di Ematologi, pubblicato sul portale del magazine scientifico Blood Advances, è stato dimostrato che le persone appartenenti al gruppo sanguigno 0 avrebbero meno probabilità di contrarre il virus e, quindi, anche di ammalarsi gravemente. Si può affermare quindi che esiste una correlazione tra gruppo sanguigno e Covid 19. Dall'analisi condotta è emerso che infezioni più gravi sono stati riportati dai pazienti di gruppo sanguigno diverso da 0. Il rischio di ... Leggi su iltempo (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chi ha; probabilità dirsi? Secondo un doppio studio condotto dalla Società americana di Ematologi, pubblicato sul portale del magazine scientifico Blood Advances,; stato dimostrato che le persone appartenenti al0 avrebbero meno probabilità di contrarre ile, quindi, anche dirsi gravemente. Si può affermare quindi che esiste una correlazione tra19. Dall'analisi condotta; emerso che infezioni; gravi sono stati riportati dai pazienti didiverso da 0. Il rischio di ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid è Lavoro, ancora cassa Covid per il 2021: ecco come funzionerà. Assunzioni agevolate per donne e giovani Il Sole 24 ORE Le regioni cominciano a chiudere

Dopo la nuova crescita dei contagi alcuni presidenti di regione hanno deciso di adottare misure più restrittive, e in Campania sono state chiuse tutte le scuole ...

Covid e scuola, Bonaccini: "Dad o orari differenziati". Assist a De Luca

Il presidente della Regione Emilia Romagna commenta l'ordinanza della Campania e pungola il Governo: “Nelle prossime ore bisogna decidere” ...

