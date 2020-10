Covid-19, Pregliasco sull’ipotesi lockdown: “Solo scuola e lavoro, il resto va limitato” (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabrizio Pregliasco si è espresso in merito all’attuale quadro epidemiologico da Covid-19, a suo avviso non è da escludere un nuovo lockdown. Continua a salire vertiginosamente la curva epidemiologica ed il fatto che l’Italia possa rivivere i drammatici momenti della scorsa primavera trona a suscitare grandi timori. La Lombardia è tornata a registrare un’ingente mole … L'articolo Covid-19, Pregliasco sull’ipotesi lockdown: “Solo scuola e lavoro, il resto va limitato” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 16 ottobre 2020) Fabriziosi è espresso in merito all’attuale quadro epidemiologico da-19, a suo avviso non è da escludere un nuovo. Continua a salire vertiginosamente la curva epidemiologica ed il fatto che l’Italia possa rivivere i drammatici momenti della scorsa primavera trona a suscitare grandi timori. La Lombardia è tornata a registrare un’ingente mole … L'articolo-19,sull’ipotesi: “Solo, ilva limitato” proviene da YesLife.it.

