Coprifuoco alle 22 in tutt’Italia: Lamorgese e Conte accarezzano l’idea. Zampa: «Non è escluso» (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il virus corre. I contagi aumentano esponenzialmente di giorno in giorno. Cresce la paura e, via via che la situazione epidemica peggiora, il governo pensa a nuove restrizioni. Ma saranno quelle giuste? Già, perché in queste ore si comincia a parlare di Coprifuoco alle 22 in Italia. Certo il boom di contagi registrato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile induce l’esecutivo a ulteriori forme di Contenimento del Covid-19. E così sembra che Conte, Speranza e Lamorgese stiano valutando l’eventualità di andare a ulteriori restrizioni, come in Francia. Dunque, come oltralpe, l’ipotesi di un Coprifuoco alle 22 prende corpo anche da noi. E il sottosegretario alla Salute, Sandra Zampa, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il virus corre. I contagi aumentano esponenzialmente di giorno in giorno. Cresce la paura e, via via che la situazione epidemica peggiora, il governo pensa a nuove restrizioni. Ma saranno quelle giuste? Già, perché in queste ore si comincia a parlare di22 in Italia. Certo il boom di contagi registrato nell’ultimo bollettino della Protezione Civile induce l’esecutivo a ulteriori forme dinimento del Covid-19. E così sembra che, Speranza estiano valutando l’eventualità di andare a ulteriori restrizioni, come in Francia. Dunque, come oltralpe, l’ipotesi di un22 prende corpo anche da noi. E il sottosegretario alla Salute, Sandra, ...

HuffPostItalia : Coprifuoco a Parigi e in gran parte della Francia. Macron annuncia la stretta dalle 21 alle 6 del mattino - Corriere : Coprifuoco alle dieci della sera e didattica a distanza nelle scuole superiori. È su queste nuove misure che nel go… - Corriere : Conte pronto alla nuova strettaIl governo valuta il coprifuocoTutti a casa alle dieci d... - akaAttila : RT @Ty_il_nano: Quando senti parlare di coprifuoco alle 22:00 ma tu l'ultima volta che sei uscito dopo le dieci di sera è stato per la sfil… - SeratEnrico : RT @ImolaOggi: ??Covid, governo valuta coprifuoco alle 22 in tutta Italia -