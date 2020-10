“Contro il Covid servono più restrizioni” | l’appello dei medici al governo

Leggi su tpi

(Di venerdì 16 ottobre 2020) Un appello alperché introduca misure più restrittive, e ai cittadini perché seguano le regole con senso di responsabilità. A lanciarlo è il Presidente della Federazione degli Ordini dei(Fnomceo), Filippo Anelli, nel giorno in cui i nuovi contagi superano la soglia dei diecimila, a fronte di più di centocinquantamila tamponi. “A preoccupare è soprattutto il riempirsi delle terapie intensive, già in sofferenza in alcune Regioni – spiega Anelli – Per questo dobbiamo essere prudenti, per non contagiare i soggetti più fragili che sono più a rischio di complicanze”. Che fare, allora? “In questo momento dobbiamo lavorare, tutti insieme, per evitare un nuovo lockdown totale – auspica Anelli -. Dobbiamo tenere sempre a mente che, come ha ...