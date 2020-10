Claudio Sona, chi è: età, altezza, peso, fisico top, ex fidanzati vip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chi segue Uomini e Donne da tempo non può non ricordarlo. Claudio Sona è diventato noto grazie al ruolo di primo tronista gay di Uomini e Donne, rivoluzionando per sempre la storia e il format del dating show di Maria De Filippi. Durante l’esperienza nello studio di Canale Cinque, in veste di tronista, ha scelto Mario Serpa, che per un periodo è stato opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La relazione tra i due ex volti della trasmissione si è conclusa dopo pochi mesi, deludendo la grande fetta di fan che avevano raccolto insieme. Evento ampiamente discusso sia sul web che nello studio televisivo, in quanto pare che Claudio Sona fosse già fidanzato durante il trono e Mario Serpa lo avrebbe scoperto sono una volta uscito dalla trasmissione. Le precise ... Leggi su tuttivip (Di venerdì 16 ottobre 2020) Chi segue Uomini e Donne da tempo non può non ricordarlo.è diventato noto grazie al ruolo di primo tronista gay di Uomini e Donne, rivoluzionando per sempre la storia e il format del dating show di Maria De Filippi. Durante l’esperienza nello studio di Canale Cinque, in veste di tronista, ha scelto Mario Serpa, che per un periodo è stato opinionista al fianco di Tina Cipollari e Gianni Sperti. La relazione tra i due ex volti della trasmissione si è conclusa dopo pochi mesi, deludendo la grande fetta di fan che avevano raccolto insieme. Evento ampiamente discusso sia sul web che nello studio televisivo, in quanto pare chefosse già fidanzato durante il trono e Mario Serpa lo avrebbe scoperto sono una volta uscito dalla trasmissione. Le precise ...

