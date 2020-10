Brescia-Lecce 3-0, doppio Ndoj e Ayé piegano Corini (Di venerdì 16 ottobre 2020) Brescia - Una doppietta di Ndoj , una rete per tempo, e un gol di Ayé condannano il Lecce che esce sconfitto 3-0 dal confronto con il Brescia. Primo successo in campionato per le rondinelle di Diego ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 ottobre 2020)- Una doppietta di, una rete per tempo, e un gol di Ayé condannano ilche esce sconfitto 3-0 dal confronto con il. Primo successo in campionato per le rondinelle di Diego ...

Brescia-Lecce 3-0, doppio Ndoj e Ayé piegano Corini: Primo ko stagionale dei giallorossi al Rigamonti…