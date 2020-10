Bonus bancomat al via a dicembre: come funziona e requisiti ufficiali (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del Bonus bancomat, uno di quelli fortemente voluti dal Governo di Giuseppe Conte per rilanciare l’economia italiana ai tempi della pandemia da Coronavirus. Si tratta di un vero e proprio piano cashback pensato per gli acquisti tramite POS, per favorire quindi i pagamenti elettronici e al tempo stesso scoraggiare il fenomeno purtroppo dilagante dell’evasione fiscale, particolarmente sentito nel nostro Paese. Dopo tutta una serie di indiscrezioni e informazioni incomplete, nella giornata di oggi arrivano allora direttive più precise e puntuali sul Bonus bancomat del 2020. come si legge sulle autorevoli pagine de Il Sole 24 Ore, pare infatti che il piano cashback dello Stato prenderà il via il prossimo mese di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 16 ottobre 2020) Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare del, uno di quelli fortemente voluti dal Governo di Giuseppe Conte per rilanciare l’economia italiana ai tempi della pandemia da Coronavirus. Si tratta di un vero e proprio piano cashback pensato per gli acquisti tramite POS, per favorire quindi i pagamenti elettronici e al tempo stesso scoraggiare il fenomeno purtroppo dilagante dell’evasione fiscale, particolarmente sentito nel nostro Paese. Dopo tutta una serie di indiscrezioni e informazioni incomplete, nella giornata di oggi arrivano allora direttive più precise e puntuali suldel 2020.si legge sulle autorevoli pagine de Il Sole 24 Ore, pare infatti che il piano cashback dello Stato prenderà il via il prossimo mese di ...

Ultime Notizie dalla rete : Bonus bancomat Bonus bancomat con l'app IO e 10 pagamenti elettronici: l'ok del Garante Money.it Piano cashback, si parte da Dicembre: ecco come si parteciperà

Si parte da dicembre con il piano cashback del Governo. Sono emerse le prime informazioni su come partecipare al programma.

