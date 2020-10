Autostrade, altro che vittoria: i Benetton si preparano a intascare 3 miliardi (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il passaggio più surreale della brutta storia che ha visto il governo schierarsi contro i Benetton all’indomani della tragedia del Ponte Morandi, annunciando una revoca delle concessioni ormai imminente salvo poi doversi arrendere all’evidenza di una posizione di debolezza nei confronti degli imprenditori trevigiani, sono le esultanze della squadra giallorossa. Che aveva salutato a luglio l’accordo come un successo su tutta la linea. E che ora, invece, si trova a fare i conti con una situazione molto più spinosa. Dopo che i Benetton hanno di fatto stracciato l’intesa raggiunta mesi fa, la nuova soluzione che si sta delineando in queste ore è quella di una doppia newco, ovvero due holding di cui Cassa Depositi e Prestiti deterrà la maggioranza del capitale potendo così orientare il processo ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 16 ottobre 2020) Il passaggio più surreale della brutta storia che ha visto il governo schierarsi contro iall’indomani della tragedia del Ponte Morandi, annunciando una revoca delle concessioni ormai imminente salvo poi doversi arrendere all’evidenza di una posizione di debolezza nei confronti degli imprenditori trevigiani, sono le esultanze della squadra giallorossa. Che aveva salutato a luglio l’accordo come un successo su tutta la linea. E che ora, invece, si trova a fare i conti con una situazione molto più spinosa. Dopo che ihanno di fatto stracciato l’intesa raggiunta mesi fa, la nuova soluzione che si sta delineando in queste ore è quella di una doppia newco, ovvero due holding di cui Cassa Depositi e Prestiti deterrà la maggioranza del capitale potendo così orientare il processo ...

giure99 : Dopo tanti penultimatum, miseramente falliti, Conte va verso quella soluzione sempre negata: MOLTI EURO PER I BENE… - CesareVanzetti : @Catia05605065 @eliaa_mauri @conteDartagnan Il PD non accetta affatto tutto quello che i 5s vogliono, su TAV, TAP,… - il_praticante : Atlantia sta comprando società autostrade in toto altro che revoca del contratto... GOVERNO DI BUFFONI - MPenikas : @erretti42 @IlConte50919IT @Piccolojason2 @NapolitanoIda @lindaeciao @francotaratufo2 @Gio2020Gio @MalangoneMario… - falitalia : @aledeniz @AndreaGiuricin @UGambini @Renzo_Pisu @Loops40994697 @AlatiGiulio @JorioAntonio @cavendish945 @GFI65… -

Ultime Notizie dalla rete : Autostrade altro Autostrade, altro weekend altra raffica di chiusure in Liguria: ecco la lista completa Genova24.it Autostrade: otto miliardi per l’addio ad Atlantia?

Un week-end di duro lavoro attende i tecnici di Cassa Depositi e Prestiti in via Goito, nel centro di Roma, chiamati a limare al centesimo l’offerta vincolante per acquisire l'88% di Autostrade per ...

Prorogata la chiusura delle rampe di entrata e uscita dello svincolo Bussi-Popoli dell'autostrada A25

A farlo sapere è la concessionaria Strada dei Parchi che informa che la chiusura si rende necessaria per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del viadotto-rampa dello svincolo che colleg ...

Un week-end di duro lavoro attende i tecnici di Cassa Depositi e Prestiti in via Goito, nel centro di Roma, chiamati a limare al centesimo l’offerta vincolante per acquisire l'88% di Autostrade per ...A farlo sapere è la concessionaria Strada dei Parchi che informa che la chiusura si rende necessaria per il completamento dei lavori di adeguamento sismico del viadotto-rampa dello svincolo che colleg ...