Atalanta, esordio stagionale in vista per Ilicic (Di venerdì 16 ottobre 2020) L'Atalanta potrà finalmente riabbracciare Ilicic contro il Napoli Josip Ilicic corre verso il completo recupero, dopo i difficili momenti passati negli ultimi mesi. Nella partita contro il Napoli, Gian Piero Gasperini convocherà lo sloveno per la prima volta dagli scorsi mesi estivi. Ma non sarebbe tutto. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in base a quanto succederà in campo, l'allenatore nerazzurro potrebbe anche mandare in campo Ilicic per un completo ritorno in campo. L'esordio stagionale sarebbe vicino e il mondo atalantino si prepara finalmente a riabbracciare lo sloveno.

