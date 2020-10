Uomini e Donne spoiler puntata odierna: ennesima delusione per Gemma, la debolezza di Gianluca (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nella puntata odierna di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani occuperà di nuovo la scena. La donna siederà al centro dello studio ancora una volta per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. La torinese dirà di essersi trovata molto bene con Biagio, ma il comportamento di quest’ultimo in puntata deluderà moltissimo la dama. Anche per Gianluca sarà una messa in onda alquanto impegnativa. Il ragazzo, infatti, lascerà trapelare cose di sé molto private. Nuova delusione per Gemma a Uomini e Donne Gli spoiler della puntata odierna di Uomini e Donne, ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nelladivedremo cheGalgani occuperà di nuovo la scena. La donna siederà al centro dello studio ancora una volta per raccontare come stia procedendo la sua vita sentimentale. La torinese dirà di essersi trovata molto bene con Biagio, ma il comportamento di quest’ultimo indeluderà moltissimo la dama. Anche persarà una messa in onda alquanto impegnativa. Il ragazzo, infatti, lascerà trapelare cose di sé molto private. NuovaperGlidelladi, ...

