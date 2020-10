Tuscan Gaze rimosso dal Derby (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri mattina è stata depositata la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del Mipaaf in merito al caso-Tuscan Gaze, ovvero l'iscrizione del Derbywinner contestata nei tempi e nei ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ieri mattina è stata depositata la decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza del Mipaaf in merito al caso-, ovvero l'iscrizione delwinner contestata nei tempi e nei ...

Banderas Bi resta fuori

Il TAR avrebbe definitivamente respinto il ricorso che ne chiedeva la riammissione alla finale del Derby di trotto: domani l'ufficializzazione del verdetto. La Disciplinare del Mipaaf ha esaminato inv ...

