Traffico Roma del 15-10-2020 ore 07 | 30

(Di giovedì 15 ottobre 2020) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Studio Stefano Baiocchi bentrovata questo primo appuntamento della giornata con informazione sulla viabilità delAbbiamo rallentamenti e code su tutte le consonanti Entrate avverso il centro spostamenti penalizzati dal maltempo che sta interessando diverse zone dell’hinterland l’utero invito alla massima cautela nella guida diverse anche le strade che presentano tratti allagati sul Raccordo Anulare incidente e code in carreggiata interna Gra uscita Settebagni lo svincolo Nomentana abbiamo rallentamenti per lo stesso incidente in carreggiata esterna verso la Salaria perintenso è ancora 20 a tratti sempre in carreggiata interna a partire dalla Casilina sono riuscita Ardeatina in carreggiata esterna code tra la Prenestina e lo svincolo Tiburtina ...