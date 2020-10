Stromboli | misurata la “memoria” del vulcano per stimare le probabilità di eruzioni esplosive

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 15 ottobre 2020), il “faro del Mediterraneo”, è unfamoso per la sua attività esplosiva di bassa energia e persistente, nota proprio col nome di attivitàana. Questa caratteristica è da sempre una forte attrazione per i visitatori e per ilogi di tutto il mondo. Tuttavia, occasionalmente – come recentemente avvenuto il 3 luglio e 28 agosto 2019 – si verificano esplosioni più intense ed improvvise che possono rappresentare un grave pericolo, i cosiddetti “parossismiani”. Già descritti dal geologo Giuseppe Mercalli all’inizio del secolo scorso, durante questi eventi sono coinvolti simultaneamente più crateri e vengono eruttati volumi più elevati di materiali ...