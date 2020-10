Sogin a caccia di nuove tecnologie per smaltire le scorie nucleari

Leggi su wired

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Un container con materiale nucleare (foto Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images)Una startup per migliorare ledi smaltimento delle. Toi, società pisana che ha sviluppato la piattaforma Zerynth, ha vinto il bando Sarr, acronimo per soluzioni avanzate per i rifiuti radioattivi, lanciato da, la società pubblica responsabile del decommissioning degli impiantiitaliani e della gestione dei rifiuti radioattivi, con il supporto di Digital Magics, incubatore di imprese del Belpaese. Lanciata il 17 giugno scorso, la call ha permesso alla giuria, composta dal top management e da tecnici die Digital Magics, di assegnare a Toi (Zerynth) il premio per la migliore proposta innovativa nella gestione dei rifiuti radioattivi fra i ...