Sgominata rete di pedofili, arresti e denunce in 16 province (Di giovedì 15 ottobre 2020) Pedopornografia, scambio video con abusi su minori: vasta operazione della polizia postale scattata all’alba. Sgominata una rete in tutta Italia Vasta operazione della Polizia Postale in 16 province, coordinata dal Centro Nazionale Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di giovedì 15 ottobre 2020) Pedopornografia, scambio video con abusi su minori: vasta operazione della polizia postale scattata all’alba.unain tutta Italia Vasta operazione della Polizia Postale in 16, coordinata dal Centro Nazionale Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia, … L'articolo proviene da YesLife.it.

