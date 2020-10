Recovery Fund: Consiglio Ue e Parlamento in lotta per proposta aumento 50 miliardi euro (Di giovedì 15 ottobre 2020) Una lotta al coltello fra due delle principali istituzioni europee rischia di far slittare ancora di più l'inizio della distribuzione del Recovery Fund Leggi su firenzepost (Di giovedì 15 ottobre 2020) Unaal coltello fra due delle principali istituzionipee rischia di far slittare ancora di più l'inizio della distribuzione del

luigidimaio : Dobbiamo essere determinati, non possiamo permetterci alcun tipo di rallentamento. Agli italiani, alle nostre impre… - M5S_Europa : La #Lega, isolata in #UE e in calo di consensi, mente sul #RecoveryFund. Il 23 luglio, quando @Europarl_IT ha vota… - NicolaPorro : Soldi europei, questua femminista e un #Conte in vena di promesse impossibili. Il Ruggito del giovedì di… - Rossana44792035 : RT @DantiNicola: Recovery Fund, Pac, Consiglio Europeo e Brexit. Tanti sono gli argomenti che abbiamo affrontato in questa settimana e molt… - giannettimarco : RT @LaNotiziaTweet: .#Conte sfida i falchi #Ue. Il #RecoveryFund è la partita della vita. Oggi si apre il Consiglio europeo. Pesa l’incogni… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, Merkel: "Abbiamo bisogno di risultati rapidi" TGCOM Cina, Russia e creazione di un ordine mondiale multipolare: l’antiliberale prospettiva russa di Alexander Dugin

con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data la sua peculiare condizione di nazione in maggiori difficoltà economiche, gran parte degli ...

Controlli radiometrici: si rischia il caos

Confetra scrive a al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per segnalare un imminente problema per porti e aeroporti in materia di controlli radiometrici sulle merci in importazione.

con l’annuncio dell’accordo raggiunto per il recovery fund destinato per una buona fetta all’Italia, data la sua peculiare condizione di nazione in maggiori difficoltà economiche, gran parte degli ...Confetra scrive a al ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, per segnalare un imminente problema per porti e aeroporti in materia di controlli radiometrici sulle merci in importazione.