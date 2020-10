Rapina ad Aprilia, arrestato l’autore dopo 7 anni: in manette 40enne di Anzio (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel primo pomeriggio di oggi, a Campoverde di Aprilia i Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto un 40enne di Anzio, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri. Il 40enne è accusato di essere l’autore di una Rapina, commessa ad Aprilia nel gennaio del 2013. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove dovrà scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Rapina ad Aprilia, arrestato l’autore dopo 7 anni: in manette 40enne di Anzio su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 15 ottobre 2020) Nel primo pomeriggio di oggi, a Campoverde dii Carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto undi, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri. Ilè accusato di essere l’autore di una, commessa adnel gennaio del 2013. L’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Latina, dove dovrà scontare una pena di 4e 6 mesi di reclusione.adl’autore: indisu Il Corriere della ...

