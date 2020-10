Prende a calci un gatto riducendolo in fin di vita: gli amici lo postano su TikTok, ira social (Di giovedì 15 ottobre 2020) Casoria. È caccia ad un branco di ragazzini che ieri, hanno postato sul social TikTok un video che riPrende uno di loro che, improvvisamente e senza nessun motivo, ha scagliato un calcio di violenza ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) Casoria. È caccia ad un branco di ragazzini che ieri, hanno postato sulun video che riuno di loro che, improvvisamente e senza nessun motivo, ha scagliato uno di violenza ...

4thdoctor_scarf : RT @MadameA02: Il video dove il ragazzo prende a calci un gatto non riesco a vederlo eppure continuate a condividerlo. Mettete solo la fot… - silviaqueen5 : RT @CesareSacchetti: Aggredito in strada perché non porta le mascherine. Il regime porta via i risparmi al popolo e il popolo se la prende… - clacclo : RT @CesareSacchetti: Aggredito in strada perché non porta le mascherine. Il regime porta via i risparmi al popolo e il popolo se la prende… - Dagherrotipo1 : RT @MadameA02: Il video dove il ragazzo prende a calci un gatto non riesco a vederlo eppure continuate a condividerlo. Mettete solo la fot… - Livia_DiGioia : RT @MadameA02: Il video dove il ragazzo prende a calci un gatto non riesco a vederlo eppure continuate a condividerlo. Mettete solo la fot… -

Ultime Notizie dalla rete : Prende calci Prende a calci un gatto riducendolo in fin di vita: gli amici postano il video su TikTok, ira social Il Messaggero Un italiano all'Allianz Arena: il Düren di Brunetto sfida il Bayern Monaco in DFB-Pokal

Emigrato con tutta la famiglia, ha preso la passione per il calcio da suo padre Antonio, juventino doc. Allena il Düren dal 2019 e lo ha portato a compiere un’impresa, giocando per la prima volta in ...

Da Soul della Pixar (che non uscirà in sala) al Totti-day: Roma scommette sul cinema

I nostri consigli in vista della Festa del Cinema 2020: dal biopic su David Bowie ai film di Ozon e Vinterberg, in arrivo tramite Cannes, fino al documentario (solo online) di Werner Herzog ...

Emigrato con tutta la famiglia, ha preso la passione per il calcio da suo padre Antonio, juventino doc. Allena il Düren dal 2019 e lo ha portato a compiere un’impresa, giocando per la prima volta in ...I nostri consigli in vista della Festa del Cinema 2020: dal biopic su David Bowie ai film di Ozon e Vinterberg, in arrivo tramite Cannes, fino al documentario (solo online) di Werner Herzog ...