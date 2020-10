Papa Francesco auspica più spazio per donne e laici nella Chiesa. E c’è chi fa proposte concrete (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Vorrei ricordare l’intenzione di preghiera che ho proposto per questo mese di ottobre, che dice così: ‘Preghiamo perché i fedeli laici, specialmente le donne, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della Chiesa.’ Perché nessuno di noi è stato battezzato prete né vescovo: siamo stati tutti battezzati come laici e laiche. I laici sono protagonisti della Chiesa. Oggi c’è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva nella Chiesa, e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere le donne vengono messe da parte.” Continuando: “Dobbiamo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020) “Vorrei ricordare l’intenzione di preghiera che ho proposto per questo mese di ottobre, che dice così: ‘Preghiamo perché i fedeli, specialmente le, partecipino maggiormente nelle istituzioni di responsabilità della.’ Perché nessuno di noi è stato battezzato prete né vescovo: siamo stati tutti battezzati comee laiche. Isono protagonisti della. Oggi c’è bisogno di allargare gli spazi di una presenza femminile più incisiva, e di una presenza laica, si intende, ma sottolineando l’aspetto femminile, perché in genere levengono messe da parte.” Continuando: “Dobbiamo ...

