Milano, dopo rivolta immigrati chiusa per Covid caserma GdF. Ma nessuno dice niente (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – “chiusa causa Covid una caserma della Guardia di Finanza, ma nessuno ne parla”. E’ la denuncia di Gianluigi Nuzzi, saggista e conduttore della trasmissione Quarto Grado, che con un video pubblicato su Instagram ha parlato di un fatto tanto grave quanto, appunto, ignorato praticamente da tutti. “Certe notizie non filtrano. A Milano la caserma di via Ramusio della Guardia di Finanza è chiusa, sigillata a causa Covid”, dice Nuzzi. “Sapete cos’è successo? Qualche giorno fa c’è stata una rivolta di extracomunitari al centro di rimpatri di via Corelli, sono intervenuti i poliziotti in antisommossa e i finanzieri. Ecco qua che qualcuno si ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 15 ottobre 2020) Roma, 15 ott – “causaunadella Guardia di Finanza, mane parla”. E’ la denuncia di Gianluigi Nuzzi, saggista e conduttore della trasmissione Quarto Grado, che con un video pubblicato su Instagram ha parlato di un fatto tanto grave quanto, appunto, ignorato praticamente da tutti. “Certe notizie non filtrano. Aladi via Ramusio della Guardia di Finanza è, sigillata a causa”,Nuzzi. “Sapete cos’è successo? Qualche giorno fa c’è stata unadi extracomunitari al centro di rimpatri di via Corelli, sono intervenuti i poliziotti in antisommossa e i finanzieri. Ecco qua che qualcuno si ...

LegaSalvini : LUCIANA LAMORGESE, LA POLIZIA INFURIATA DOPO LA RIVOLTA DEI MIGRANTI A MILANO: 'FINTA STIMA DA CHI SI TRASTULLA' - claudio_2022 : Milano: Chiusa causa covid una caserma della Guardia di Finanza, dove giorni fa c'è stata una rivolta di extracomun… - PTommy78 : @chiossimanuela2 Ma tu guarda, letto adesso ?????????? - mummy53690440 : Milano, caserma chiusa per quarantena dopo la rivolta degli immigrati. La video denuncia di Nuzzi: gravissimo - paolaokaasan : RT @IlPrimatoN: Un'intera caserma è stata chiusa, dopo che i finanzieri erano intervenuti per sedere una rivolta di immigrati in un centro… -