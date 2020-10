Lombardia, Fontana: 'I contagi crescono. Dobbiamo stare attenti soprattutto su Milano'. Nelle prossime ore decisioni su eventuali misure (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Negli ultimi giorni si sono fatti molti più tamponi in Lombardia. La percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in ... Leggi su leggo (Di giovedì 15 ottobre 2020) 'Negli ultimi giorni si sono fatti molti più tamponi in. La percentuale tra i tamponi e gli infettati è più o meno sempre la stessa dei giorni precedenti, ma è sicuramente comunque in ...

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre ‘ndrangheta, sanità privata e tangenti. Testimonianze e documenti esclusivi svelano la… - StefanoFeltri : Parla Attilio Fontana: «Non ricordavo di avere la delega sul conto svizzero di mia madre» La versione del preside… - pfmajorino : In #Lombardia i numeri aumentano drammaticamente. Essere nelle mani di quegli incapaci di #Fontana e soci poi non… - Majden3 : RT @paolorm2012: Maria Cristina Fontana: Report e gli incarichi della figlia del governatore per gli ospedali in Lombardia - 501_tot : RT @fenice_risorta: Ma quanti sono i famigliari da sistemare? ?????? -