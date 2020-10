Inter | dal Cile | infortunio per Sanchez | derby a rischio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Alexissi è infortunato nella partita tra ile la Colombia L’patito contro la Colombia, per un durovento di James Rodriguez, sarebbe più grave del previsto per Alexis. Secondo ADN Deportes, il problema muscolare sarà valutato al suo rientro in Italia ma il Nino Maravilla rischia di dover rinunciare ad alcune partite. Come riportato dalla stampana,potrebbe saltare sia ildi sabato contro il Milan che la partita di Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Leggi su Calcionews24.com